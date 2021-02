Royal Albert Hall mit Clip im Jubiläumsjahr

Jagger zitierte Gedicht

Das Londoner Konzerthaus Royal Albert Hall hat mit einem Tribut an Live-Musik und Aufführungen sein Jubiläumsjahr eingeläutet. Zum Gedicht "For Friends Only" von W.H. Auden, vorgetragen von Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger (77), zeigt das Theater in einem eineinhalbminütigen Clip einen Zusammenschnitt von Höhepunkten der vergangenen Jahrzehnte. "Dein Zimmer wird bereit sein" (Your Room Will Be Ready) wirbt das Haus mit einer Zeile aus dem Gedicht um Besucher.

Die Bilder von Prominenten wie Winston Churchill, Adele, Freddie Mercury, Albert Einstein oder Bob Dylan sind immer wieder gegen Szenen des Coronabedingt leeren Theaters geschnitten. Das Konzerthaus wurde 1871 eröffnet - feiert dieses Jahr also 150. Geburtstag.

Ohne Zweifel sei die Royal Albert Hall einer der großartigsten Veranstaltungsorte weltweit, sagte Jagger einer Mitteilung zufolge. "Ich habe einige wundervolle Erinnerungen daran, wie ich dort in den 1960er Jahren mit den Stones aufgetreten bin", sagte der Sänger. "Als es ein oder zwei Mal ein bisschen wild wurde, mit begeisterten Fans, die sich uns auf der Bühne anschlossen und die Show fast zu einem abrupten Ende brachten - aber wir haben weitergemacht und hatten eine großartige Zeit."

Wie andere Konzerthäuser musste auch die Royal Albert Hall in der Corona-Pandemie schließen - zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg. Seither wurden 330 Veranstaltungen abgesagt, der Einnahmeverlust beträgt laut der Stiftung Royal Albert Hall Trust 34 Millionen Pfund (knapp 40 Mio Euro). Nach Plänen der britischen Regierung, die Premierminister Boris Johnson am Montag vorstellte, dürfen Konzerthäuser frühestens am 17. Mai öffnen.