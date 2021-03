RTL übernimmt restliche Disney-Anteile an Super RTL

Bertelsmann will RTL-Aktienpaket verkaufen Europas größter privater Fernsehkonzern RTL Group will ein Schwergewicht an der Deutschen Börse werden. Der Mutterkonzern Bertelsmann leitete am Donnerstag den bereits angekündigten Verkauf eines milliardenschweren Aktienpakets ein. Die Titel, die bisher in Luxemburg und Brüssel notiert sind, sollen noch vor der Sommerpause auch in Frankfurt gehandelt werden. Sie könnten mit einem Streubesitz von künftig bis zu 25 Prozent mittelfristig in den Nebenwerteindex MDax aufsteigen.