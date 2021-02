RTL verkauft Werbetochter SpotX für 1,17 Milliarden Dollar an Magnite

RTL erhält dafür Magnite-Aktien

Die RTL Gruppe will ihre Werbe-Tochter SpotX für 1,17 Milliarden US-Dollar (975 Mio. Euro) an das US-amerikanische Ad-Tech-Unternehmen Magnite verkaufen. Die Summe solle mit 560 Millionen Dollar in bar sowie 14 Millionen Magnite-Aktien beglichen werden, teilte der Fernsehkonzern am Freitag in Luxemburg mit. Basis der Bewertung ist der Schlusskurs der Aktien vom 4. Februar. Der Deal muss noch von den Behörden genehmigt werden.

Er freue sich, als Aktionär am künftigen Erfolg von SpotX und Magnite teilhaben zu können, sagte der Chef der RTL-Gruppe, Thomas Rabe. Werbetechnologie bleibe eine strategische Priorität für die Gruppe und sei für eine bessere Monetarisierung notwendig.