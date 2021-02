Rückgang der Erzeugerpreise im Euroraum schwächte sich weiter ab

Erzeugerpreise in EU und Eurozone im Juni leicht gesunken Die Erzeugerpreise der Industrie sind in der Eurozone und in den EU-27 im Juni gegenüber dem Mai leicht gesunken. Im Euroraum gab es einen Rückgang um 0,2 Prozent, in den EU-27 um 0,3 Prozent. Im Jahresvergleich - Juni 2011 zu Juni 2010 - erhöhten sich die Erzeugerpreise im Euroraum um 5,9 Prozent und in den EU-27 um 6,9 Prozent.