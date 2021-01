Rückgang um 19 Prozent - Deutscher Automarkt 2020 geschrumpft

Aber zehn Prozent mehr Neuzulassungen im Dezember

In Deutschland sind 2020 so wenige neue Autos zugelassen worden wie seit zehn Jahren nicht. Mit 2,92 Millionen Neuzulassungen schrumpfte der deutsche Automarkt in der Coronakrise um gut 19 Prozent, wie aus Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts hervorgeht. Gut jeder fünfte Neuwagen zählte zum Segment SUV. Zulegen konnten angesichts von Beherbergungsbeschränkungen Wohnmobile.

Der Absatzeinbruch sei wirtschaftlich schwierig für die Branche, teilte Hildegard Müller, die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie, am Freitag mit. "Für 2021 rechnen wir mit einer Erholung des deutschen Pkw-Marktes. Dennoch dürfte das sehr starke Vorcoronaniveau vorerst nicht erreicht werden."

Stärker eingebrochen waren die Zahlen zuletzt 2010. Nach einem Boom in Folge der Verschrottungsprämie gingen sie damals auf knapp 2,92 Millionen zurück.

Bis auf den Elektroautobauer Tesla und die italienische Automarke Fiat verbuchten fast alle großen Hersteller einen Verkaufsrückgang. Zu den größten Verlierern gehörten Opel und Ford mit einem Minus von je über 30 Prozent. Marktführer VW verkaufte um 21 Prozent weniger von seinen Fahrzeugen als im Vorjahr.

Positive Zahlen brachte aber der Dezember. 311.394 Neuzulassungen in dem Monat entsprachen einem Plus von etwa zehn Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. "Viele Privatkunden haben zum Jahresende noch ein Auto gekauft, um von der Mehrwertsteuersenkung zu profitieren", erklärte Reinhard Zirpel, der Präsident des Verbandes der Internationalen Kraftfahrzeughersteller.