Rücktritt von Lebensversicherung - Neues OGH-Urteil pro Verbraucher

Richtige Belehrung erst in Polizze reicht nicht aus

Zum umstrittenen ewigen Rücktrittsrecht von Lebensversicherungen bei falscher oder fehlerhafter Rücktrittsbelehrung gibt es ein neues Teilurteil des Obersten Gerichtshofs (OGH), das betroffenen Verbrauchern den Rücken stärkt. Eine fehlerhafte Belehrung im Antragsformular kann demnach nicht einfach stillschweigend in der Polizze ausgebessert werden. Auch eine irreführende Belehrung im Vorvertrag führt zu einem unbefristeten Rücktrittsrecht, stellte der OGH klar (7 Ob 146/20a).

Die vorm Höchstgericht erfolgreiche Klägerin hat 2008 eine Pensionsversicherung mit einer Vertragsdauer von 17 Jahren abgeschlossen, wie aus dem am 16. September 2020 ausgefertigten OGH-Spruch hervorgeht. Das Antragsformular enthielt eine unrichtige Rücktrittsfrist von 14 Tagen, die von der beklagten Versicherung später übermittelte Polizze sah dann die richtige Frist von 30 Tagen vor. Die Assekuranz hätte nach Ansicht des OGH klarstellen müssen, dass die Belehrung im Antragsformular unrichtig und gegenstandslos war, was sie aber unterlassen hat.

Die Klägerin hat daher ein unbefristetes ("ewiges") Rücktrittsrecht, sie hat also, nach wirksamem Rücktritt, Anspruch auf Rückzahlung der geleisteten Prämien. Das Thema Zinsbegehr hat der OGH an das Erstgericht zurückverwiesen.

Mit seinem Teilurteil, das der APA vorliegt, gab das Höchstgericht der Revision der Klägerin Folge und stellte das Urteil des Erstgerichts bezüglich der Hauptforderung wieder her. Das Erstgericht hatte dem Klagebegehren stattgegeben, das Berufungsgericht wies die Klage dann jedoch ab, woraufhin die Klägerin Revision einlegte. Was nach dem OGH-Teilurteil feststeht: Die Versicherung muss ihrer Kundin die 7.132 Euro, die diese an Prämien eingezahlt hat, zurückerstatten.

Das Thema ewiger Rücktritt oder Spätrücktritt von Lebensversicherungen, wenn die Belehrung fehlte oder falsch war, beschäftigt die Gerichte und die Versicherungsbranche seit Jahren. Es geht um die Frage, welchen Betrag die Versicherung in so einem Fall zurückzahlen muss: Prämien plus vielleicht noch Zinsen oder nur den Rückkaufswert.

Es gibt zu dem Thema schon einige hundert Urteile, nicht immer zugunsten der Verbraucher. Auch Vergleiche wurden abgeschlossen. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) traf dazu mehrere - konsumentenfreundliche - Entscheidungen, und in Österreich war der OGH schon mehrfach mit der Causa befasst.

Per Anfang 2019 gilt in Österreich aber ohnehin ein neues Rücktrittsrecht, das einen Spätrücktritt für die Verbraucher deutlich unattraktiver macht. Ab dem sechsten Jahr muss im Falle eines Rücktritts wegen mangelhafter Belehrung nur noch der Rückkaufswert abzüglich Stornogebühren erstattet werden, in den Jahren davor ein bisschen mehr. Lediglich im ersten Jahr gibt es die gesamte Prämie einschließlich der Abschlusskosten zurück, die Zinsen jedoch nicht.

Das unbefristete Rücktrittsrecht bei fehlerhafter Rücktrittsbelehrung brachte einigen Versicherungsnehmern ziemliche finanzielle Vorteile. "Nicht selten erreicht die Höhe des Rückkaufswertes der Versicherungsverträge nicht einmal die Höhe der einbezahlten Prämien", so der Prozessfinanzierer LVA24 am Dienstag in einer Aussendung. Die LVA24 hat gemeinsam mit Anwalt Friedrich Helml das OGH-Urteil erwirkt. Helml vertritt seit Jahren Lebensversicherungsnehmer und sprach von einer richtungsweisenden Entscheidung.

Puncto Rücktrittsrecht ist auch der Verein für Konsumenteninformation (VKI) aktiv. Er hat drei Versicherungen geklagt, die nicht bei einem im Herbst 2017 geschlossenen Vergleich zwischen dem Verein und der Branche mitgemacht haben. Der Prozess gegen die Nürnberger Versicherung startete Ende Oktober in Salzburg. Der VKI vertritt in dem Verfahren 181 Betroffene, die vor dem 1. Jänner 2019 den Rücktritt von ihrer Lebensversicherung erklärt hatten. Eingeklagt wurde ein Kapitalverlust von 800.000 Euro plus Zinsen.