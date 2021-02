Rückversicherer Swiss Re schrieb 2020 fast 900 Mio. Dollar Verlust

Swiss Re verkauft Geschäftszweig in USA für 600 Mio. Dollar Der Rückversicherer Swiss Re verkauft in den USA sein Geschäft mit geschlossenen und zur Abwicklung bestimmten Lebensversicherungsbeständen. Nach Angaben der Gesellschaft vom Donnerstag übernimmt die Jackson National Life Insurance von Swiss Re die Admin Re Holding in den USA für 600 Millionen Dollar in bar. Einschließlich einer Pre-Closing-Dividende sollen Swiss 900 Millionen Dollar zufließen.