Rüstungselektroniker Hensoldt stockt nach Eurofighter-Auftrag auf

Der deutsche Sensorspezialist Hensoldt erweitert seine Kapazitäten und schafft in diesem Jahr 300 neue Stellen. Allein in Ulm sollten 30 Millionen Euro investiert werden, unter anderem für den Bau eines Entwicklungszentrums für Hochfrequenztechnik. Hintergrund sei unter anderem der Auftrag an das Rüstungselektronikunternehmen für die Entwicklung eines neuen Radars für das Kampfflugzeug Eurofighter.