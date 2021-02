Rufe nach Umsetzung der in der Verfassung verankerten Kinderrechte

Anlässlich zehn Jahre Kinderrechte in der Verfassung - SPÖ und SOS Kinderdorf verweisen auf jüngste Abschiebungen von Kindern - Forderung nach Evaluierung

Angesichts der vor zehn Jahren erfolgten Aufnahme der Kinderrechte in die Verfassung (am 16. Februar 2011) forderten am Montag zahlreiche Organisationen eine bessere Umsetzung derselben. Das Netzwerk Kinderrechte wies darauf hin, dass die Evaluierung des Grundrechtsschutzes im Regierungsprogramm vorgesehen sei, passiert sei aber nichts. SPÖ wie auch das SOS-Kinderdorf erinnerten unter anderem an die jüngst erfolgten Abschiebungen von Kindern aus Österreich.

Für SOS-Kinderdorf-Geschäftsführer Christian Moser werden die Rechte von Kindern und Jugendlichen in Österreich "nach wie vor" "täglich mit Füßen getreten". Dies sei zuletzt durch die Abschiebungen von Kindern "in ein ihnen völlig fremdes Land besonders deutlich" geworden, sagte er in einer Aussendung. "Gerade im Asylwesen werden die Rechte von jungen Menschen besonders dreist und augenscheinlich ignoriert - mit verheerenden Folgen für die Betroffenen. Hier besteht dringender Handlungsbedarf und es ist gut, dass eine Kindeswohlkommission eingesetzt wurde", sagte er.

Darüber hinaus würden allerdings eine Reihe weiterer "Kinderrechtsbaustellen" bestehen, "vor denen die Regierung ganz offensichtlich ihre Augen verschließen will" - etwa beim Thema Bildung, im Gesundheitssystem oder im Umgang mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen. Es sei nun an der Zeit, "sich endlich damit auseinanderzusetzen, wie die Kinderrechtskonvention tatsächlich wirksam werden kann", sagte er. Dazu brauche es als ersten Schritt die im Regierungsprogramm angekündigte Evaluierung des Verfassungsgesetzes zu den Kinderrechten. Einen Appell richtete er an Interims-Justizminister und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), sich dringend dem Thema anzunehmen: "Es braucht jemanden in der Regierung, der für dieses Thema verantwortlich ist und endlich Schritte setzt."

Auch das Netzwerk Kinderrechte forderte am Montag die Regierung auf, "sich nun endlich ernsthaft mit diesem Bestandteil der österreichischen Verfassung auseinanderzusetzen". Die am Dienstag veröffentlichten Empfehlungen der Kinder- und Jugendanwaltschaften erhalten daher die "volle Unterstützung" des Netzwerkes. Diese hatten zuvor u.a. eine Verankerung der Kinderrechtskonvention auf Verfassungsebene gefordert. Auch müsse eine Prüfmöglichkeit der Vereinbarkeit einfacher Gesetze mit den Standards der UN-Kinderrechtskonvention durch den Verfassungsgerichtshof geschaffen werden, hieß es.

SPÖ-Kinder- und Jugendsprecherin Eva-Maria Holzleitner verwies darauf, dass 2011 nicht die gesamte Konvention in Verfassungsrang gehoben, sondern acht einzelne Artikel in das BVG-Kinderrechte übernommen wurden. Sie forderte insbesondere eine Umsetzung einer "Kindeswohlbestimmung". Dass die Kinderrechte in der Verfassung "nicht self-fulfilling" sind, habe die Abschiebungen von Kindern durch den ÖVP-Innenminister Nehammer Ende Jänner gezeigt, sagte sie. Auch die SPÖ drängte auf eine Evaluierung: Das zehnjährige Jubiläum des BVG-Kinderrechte und die jüngsten Ereignisse seien Anlass, zu evaluieren, "ob der Schutz aller Kinder und Jugendlichen in Österreich durch die aktuelle Gesetzeslage gewährleistet ist".