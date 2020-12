Rumänien: Finanzminister Citu mit Regierungsbildung beauftragt

Neue Koalitionsregierung dürfte schon kommende Tage vors Parlament treten, um sich das Vertrauen aussprechen zu lassen

Rumäniens Staatschef Klaus Johannis hat am Dienstagabend nach einer weiteren Sondierungsrunde mit den Fraktionen dem Personalvorschlag der bürgerlichen Koalition zugestimmt und den amtierenden liberalen Finanzminister Florin Citu mit der Regierungsbildung beauftragt.

Der Regierungsauftrag erfolgt, nachdem Liberale (PNL), das junge, öko-liberale Reformbündnis USR-PLUS und der Ungarnverband (UDMR) am Vortag ihren Koalitionsvertrag nach knapp zweiwöchigen, teils angespannten Verhandlungen unterzeichnet hatten. Die oppositionellen Postkommunisten (PSD) boykottierten die zweite Sondierungsrunde des Staatsoberhaupts und kündigten eine "harte, totale Opposition" an.

Rumäniens designierter Premierminister Florin Citu gehört zu den führenden Finanzexperten des Landes. Er studierte Makroökonomie und internationale Wirtschaft am Grinnell College, USA, und war anschließend für die Zentralbank Neuseelands, die Europäische Investitionsbank (EIB) und die niederländische Großbank ING tätig. In die Politik ging Citu erst 2016, als er der Liberalen Partei beitrat und wenige Monate später auf deren Listen bei der Parlamentswahl 2016 antrat. Im Spätherbst 2019 bestätigte ihn das Parlament als Finanzminister des liberalen Kabinetts unter Ministerpräsident Ludovic Orban.

Der 48-Jährige, der sich in einer ersten Reaktion "leicht überwältigt" vom Regierungsauftrag bzw. seiner neuen Verantwortung zeigte, hat laut rumänischer Verfassung nun zehn Tage Zeit, um sein Kabinett aufzustellen und dieses vom Parlament bestätigen zu lassen. Da sowohl Regierungsprogramm als auch Postenaufteilung von der bürgerlichen Koalition indes bereits abgesegnet und im Koalitionsvertrag verankert sind, dürften Citu und seine Ministerriege aller Wahrscheinlichkeit nach noch vor Weihnachten vors Parlament treten, um sich das Vertrauen aussprechen zu lassen.

Die aus der Parlamentswahl vom 6. Dezember hervorgegangene neue Legislative war am Vortag zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammengetreten und hatte anschließend, in nächtlichen Marathon-Sitzungen der beiden Parlamentskammern, Liberalen-Chef Ludovic Orban zum Präsidenten des Unter- und Anca Dragu (USR-PLUS) zur Präsidentin des Oberhauses gewählt. Mit der angesehenen Ökonomin, die in der Vergangenheit für den Internationalen Währungsfonds (IWF) und die EU-Kommission tätig war, wurde in Rumänien erstmals eine Frau an die Spitze des Senats und damit ins zweithöchste Amt im Staat gewählt.