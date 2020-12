Rumänien: Neue Koalitionsregierung erhielt Vertrauen des Parlaments

Regierung unter liberalem Premierminister Florin Citu wird noch Mittwoch angelobt

In Rumänien hat das Parlament am Mittwochabend der bürgerlichen Koalitionsregierung des designierten Premierministers Florin Citu (Liberale Partei/PNL) mit breiter Mehrheit das Vertrauen ausgesprochen. Das 20-köpfige neue rumänische Kabinett wird im Anschluss auf Schloss Cotroceni im Beisein von Staatspräsident Klaus Johannis angelobt.

Der 48-jährige Regierungschef Citu, einer der angesehensten Finanzexperten des Landes, steht einem Kabinett mit zwei Vizepremierministern und 18 Ministern vor. Dabei entfallen, wie im Vertrag der drei Koalitionspartner vorgesehen, neun Ministerien auf die Liberalen (Äußeres, Inneres, Verteidigung, Finanzen, Bildung, Energie, Landwirtschaft, Arbeit, Kultur), sechs auf das Reformbündnis USR-PLUS (Justiz, EU-Mittel, Gesundheit, Verkehr, Forschung, Wirtschaft) und drei auf den Ungarnverband (Entwicklung, Umwelt, Jugend). Als Shootingstars der neuen Regierung gelten neben dem Premierminister selbst vor allem die USR-PLUS-Minister für Gesundheit, Verkehr und Justiz, von denen Politikbeobachter und die rumänische Zivilgesellschaft sich umgehende sowie tiefgreifende Reformen erhoffen.

In seiner ersten Rede vor dem aus der Wahl von Anfang Dezember hervorgegangenen Parlament versprach Ministerpräsident Citu "viel Arbeit und wenig Gerede". Er wolle so dem Land nach jahrelanger politischer Instabilität endlich eine "stabile Regierung" bieten, die neben der Bewältigung der Corona-Krise und ihrer wirtschaftlichen Folgen auch massive staatliche Investitionen in die marode Verkehrsinfrastruktur des Landes, in das Gesundheitswesen sowie eine Vielzahl von Reformen, einschließlich im Justizbereich, in Angriff nehmen will.