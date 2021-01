Rumänien: Regisseur Nanau lehnte Orden wegen fehlender Coronahilfe ab

Auszeichnung anzunehmen wäre "scheinheilig"

Aus Protest gegen mangelnde staatliche Hilfe für die von der Coronakrise geschädigte Kultur in Rumänien hat der preisgekrönte rumänisch-deutsche Dokumentarfilmer Alexander Nanau eine Auszeichnung des rumänischen Staats abgelehnt. Staatspräsident Klaus Iohannis wollte Nanau am 15. Jänner, dem offiziellen "Tag der Nationalen Kultur", einen Verdienstorden verleihen. Dies anzunehmen, wäre "scheinheilig", schrieb Nanau an Iohannis, wie er am Dienstag bei Facebook berichtete.

Eine solche Ordensverleihung sei zum jetzigen Zeitpunkt "zynisch" und "sinnentleert", zumal "die Reaktion und der konkrete Eingriff des rumänischen Staats auf allen institutionellen Ebenen (zur Rettung der Kultur) gleich Null war", schrieb Nanau. Fast ein ganzes Jahr lang hätten alle Kultursparten vergeblich Vorschläge an den Staat gerichtet, die "in der Covid-19-Krise schwer vom Bankrott bedrohte Kultur" zu unterstützen.

Der 41-jährige Nanau wurde 2020 für seinen Dokumentarfilm "Colectiv" mit dem Europäischen Filmpreis ausgezeichnet. Der Film handelt von der Brandkatastrophe von 2015 im Bukarester Musikclub Colectiv, bei der 64 Menschen ums Leben kamen. Er thematisiert auch die damit verbundenen Versäumnisse der Behörden. Nanau wurde in Bukarest geboren und hat an der Berliner Film- und Fernsehakademie studiert.