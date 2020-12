Rumänien wählt neues Parlament

In Rumänien finden an diesem Sonntag Parlamentswahlen statt. Die seit einem Jahr amtierende bürgerliche Regierungspartei PNL von Ministerpräsident Ludovic Orban hofft dabei auf eine komfortable Mehrheit und erwägt eine Koalition mit der kleineren öko-liberalen Partei USR. Die jüngsten Umfragen sehen jedoch die PNL und die sozialdemokratische Oppositionspartei PSD in etwa gleichauf. Die USR dürfte ihren Platz als drittstärkste Kraft behaupten.

Beobachter rechnen wegen der Corona-Vorsichtsmaßnahmen mit einer geringen Wahlbeteiligung. Insgesamt sind in dem EU-Mitgliedsland gut 19 Millionen Rumänen wahlberechtigt. Die Wahllokale sind von 06:00 bis 20:00 (MEZ) geöffnet. Gleich nach der Schließung soll es erste Prognosen aufgrund von Wählerbefragungen geben. Mit ersten Ergebnissen der Auszählung wird in der Nacht auf Montag gerechnet.