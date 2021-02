Rumäniens Parlamentarier verzichten auf Pensionsprivileg

SW Umwelttechnik mit drei Aufträgen im Gesamtwert von 6,5 Mio. Euro Die an der Wiener Börse notierte Kärntner SW Umwelttechnik hat über ihre Engineering-Tochter OMS zwei Aufträge in Ungarn sowie einen Auftrag in Rumänien im Gesamtwert von 6,5 Mio. Euro erhalten. In den vergangenen Monaten habe es in Osteuropa eine verstärkte öffentliche Ausschreibung von Wasserschutzprojekten gegeben, allein in Ungarn wurden Aufträge im Wert von rund 280 Mio. Euro ausgeschrieben.