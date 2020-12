Rumäniens Präsident stellt bürgerliche Koalition in Aussicht

Johannis: "Das Mitte-Rechts-Lager hat mehr als 50 Prozent der abgegebenen Stimmen eingefahren"

Rumäniens Staatspräsident Klaus Johannis hat Montagabend in seiner ersten Stellungnahme nach der Parlamentswahl am Vortag bekannt gegeben, dass das vorläufige Wahlergebnis zwar "die Postkommunisten (PSD) als Erstplatzierte, aber keine Links-Mehrheit" bestätige. De facto gebe es keinen "eindeutigen Wahlsieger", doch habe "das Mitte-Rechts-Lager mehr als 50 Prozent der abgegebenen Stimmen eingefahren", weswegen sich eine bürgerliche Koalitionsregierung abzeichne.

Johannis hob hervor, dass sowohl Liberale als auch Reformbündnis USR-PLUS gegenüber 2016 deutliche Zugewinne verzeichnet haben (PNL +5 Prozent, USR +7 Prozent) und gemeinsam mit dem Ungarnverband (UDMR; 6 Prozent) eine stabile Parlamentsmehrheit gewährleisten können, während die PSD trotz ihres Teilerfolges um mehr als 15 Prozent in der Wählergunst abgesackt sei und zudem auf keine Mehrheit komme. Er werde daher die Fraktionen bereits in den kommenden Tagen zu Sondierungsgesprächen bitten, um anschließend den Regierungsauftrag zu erteilen, so der Präsident.

In Hinblick auf die am Sonntag verzeichnete niedrigste Wahlbeteiligung der Nachwendezeit sagte Johannis, dass alle Parteien und Politiker in der Pflicht stünden, deren Ursachen eingehend zu analysieren. Die äußerst geringe Wahlbeteiligung sei zweifelsfrei nicht bloß auf die Corona-Epidemie, sondern auch auf die Politikverdrossenheit vieler Wähler zurückzuführen, die "mit mir, mit den Parteien, mit der politischen Klasse insgesamt oder mit etlichen politischen Maßnahmen unzufrieden" sein könnten. Allen Wählern, die sich am Sonntag trotz Pandemie zu den Wahlurnen begeben haben, sprach Johannis seinen ausdrücklichen Dank aus.