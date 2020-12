Rumäniens Staatschef startet Sondierungen mit den Fraktionen

Informelle Koalitionsverhandlungen zwischen Liberalen, Reformbündnis USR-PLUS und Ungarnverband am Wochenende gescheitert

In Rumänien haben am Montagvormittag die offiziellen Sondierungsgespräche zwischen Staatschef Klaus Johannis und den Fraktionen begonnen, nachdem die Wahlbehörde des Landes jüngst die Endergebnisse der Parlamentswahl vom 6. Dezember bekannt gegeben hatte. Allgemein wird erwartet, dass Johannis entweder am Abend oder spätestens am Dienstag, nach einer weiteren Sondierungsrunde, den Regierungsauftrag erteilt.

Die Sondierungen starten unter keinem guten Stern, da erste, informelle, Verhandlungen zwischen den regierenden Liberalen (PNL), dem jungen Reformbündnis USR-PLUS und dem Ungarnverband (UDMR) über eine potenzielle bürgerliche Koalition am Wochenende krachend gescheitert waren. Schuld daran scheinen vor allem die Ansprüche der regierenden Liberalen bzw. der von ihnen losgetretene Postenschacher zu sein: Die PNL beansprucht nämlich nicht nur das Amt des Regierungschefs für sich, sondern auch jenes des Präsidenten der Abgeordnetenkammer, das Parteichef Ludovic Orban sich offenbar als Trostpflaster nach seinem letzte Woche erfolgten Rücktritt als Ministerpräsident wünscht. USR-PLUS und UDMR argumentieren indes, dass die drei Spitzenämter – Regierungschef, Präsident der Abgeordnetenkammer sowie Senatspräsident – fair unter den drei potenziellen Koalitionspartnern aufgeteilt werden sollten; da die PNL das Amt des Premierministers für sich beanspruche, müsse der Vorsitz der beiden Parlamentskammern auf die restlichen beiden Partner entfallen.

Bei den heutigen Sondierungsgesprächen wollen die Liberalen dem Staatsoberhaupt den amtierenden Finanzminister Florin Citu als künftigen Regierungschef vorschlagen; das Reformbündnis USR-PLUS setzt auf den früheren Ministerpräsidenten und aktuellen Chef der liberalen Renew Europe-Fraktion im Europaparlament, Dacian Ciolos, während die Postkommunisten (PSD) den bekanntesten Virologen des Landes, Alexandru Rafila, vorschlagen wollen. PSD-Chef Marcel Ciolacu stellte zudem klar, dem Staatspräsidenten entweder eine Regierung der nationalen Einheit oder eine Minderheitsregierung der PSD vorschlagen zu wollen, da seine Partei aus der Parlamentswahl von letztem Sonntag immerhin als stärkste Kraft hervorgegangen sei.

Johannis ist indes keineswegs gezwungen, eine der oben erwähnten Personalien absegnen - laut Artikel 103 der rumänischen Verfassung steht es dem Staatsoberhaupt nämlich frei, eine Person seiner Wahl mit der Regierungsbildung zu beauftragen, solange keine Partei bei der Parlamentswahl die absolute Mehrheit eingefahren hat.