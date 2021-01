Rund 1.000 Küken verendeten bei Brand in steirischem Geflügelstall

Technischer Defekt bei Gasheizung dürfte Feuer ausgelöst haben

Bei einem Brand in einem Geflügelstall im südsteirischen Straden sind am Mittwoch rund 1.000 Küken verendet. Ursache dürfte ein technischer Defekt bei der Gasheizung gewesen sein, der dann die am Boden ausgestreuten Holzspäne in Flammen setzte. Als einer Kundschaft der Rauch aus dem Stall auffiel, diese die Landwirtin informierte und die Feuerwehr anrückte, waren die meisten der etwa 1.200 Putenküken tot, hieß es am Donnerstag seitens der Landespolizeidirektion Steiermark.