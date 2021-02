Rund 26.000 Anfragen bei Online-Archiv für NS-Opfer

IfW und IWH heben Wachstumsprognosen für Deutschland kräftig an Das Institut für Weltwirtschaft (IfW) hat seine Wachstumsprognosen für Deutschland erneut kräftig angehoben. Im kommenden Jahr dürfte die deutsche Wirtschaft um 2,3 Prozent wachsen, teilte das Institut am Donnerstag in Kiel mit. Anfang September hatte die Schätzung noch bei 1,7 Prozent gelegen.