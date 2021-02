Rund 30.000 Liter Gülle in steirischem Bach - Landwirt ausgeforscht

Abfluss am Anwesen von 61-Jährigem stand offen - Oststeirischer Mortantschbach grob verunreinigt

Rund 30.000 Liter Gülle sind Mitte der Woche in Mortantsch im oststeirischen Bezirk Weiz in den Mortantschbach geflossen. Ein Passant hatte eine Schaumbildung bemerkt und Alarm geschlagen. Die Ermittlungen der Behörden führten zu einem 61-jährigen Landwirt. Auf seinem Anwesen war ein Abfluss der Güllegrube offen gestanden. Warum das so war, könne er sich nicht erklären, sagte er gegenüber der Polizei. Weitere Ermittlungen werden noch geführt, hieß es am Freitag.

Der Passant hatte am Mittwoch gegen 9.30 Uhr die Polizei verständigt, dass sich im Mortantschbach ungewöhnlich viel Schaum bilde. Rasch wurde festgestellt, dass es sich um eine grobe Verunreinigung handeln muss. Weder die Feuerwehr Weiz noch der Chemiealarmdienst konnten die Gülle noch stoppen. Die Gewässeraufsicht hat danach mehrere Wasserproben entnommen und ein Gutachten erstellt. Die Ergebnisse führten zu dem 61-Jährigen. Die Gülle war in der Nacht auf Mittwoch ausgeflossen und gelangte über eine Wiese und einen Durchfluss unter der Straße in den Mortantschbach. Der Verdächtige gab an, dass er selbst erst in der Früh bemerkt hätte, dass der Abfluss offen stand.