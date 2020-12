Rund 40 Fahrräder aus Geschäft im Pongau gestohlen

Schaden rund 150.000 Euro - Täter unbekannt - Polizei ersucht um Hinweise

Rund 40 Fahrräder haben Einbrecher in der Nacht auf gestern, Donnerstag, aus einem Sportgeschäft in Radstadt im Pongau gestohlen. Bei dem Diebesgut handelt es sich vorwiegend um Mountainbikes, E-Bikes und Rennräder. Der Gesamtschaden liegt bei 150.000 Euro. Die Polizei ermittle "auf Hochtouren", wie ein Sprecher der Landespolizeidirektion Salzburg am Freitag erklärte.

"Es sind Spuren gesichert worden", sagte der Sprecher. Die Exekutive ersucht um Hinweise von Zeugen an die Polizeiinspektion Radstadt, Telefonnummer 0043 59133 5151, oder an das Landeskriminalamt Salzburg, 0043 59133 50 3333.