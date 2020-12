Russe in Dänemark wegen Spionage angeklagt

Die russische Botschaft bezeichnete die Inhaftierung des Mannes und die Vorwürfe gegen ihn als "Fehler"

Ein russischer Staatsbürger ist in Dänemark wegen Spionage angeklagt worden. Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, gegen Bezahlung unter anderem Informationen über dänische Energietechnologien an einen russischen Geheimdienst weitergegeben zu haben. Das teilte die dänische Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Die Person sitzt demnach seit Juli in Untersuchungshaft. Nähere Angaben zu dem Angeklagten machte die Staatsanwaltschaft nicht.

Die russische Botschaft in Dänemark bezeichnete die Inhaftierung des Mannes und die Vorwürfe gegen ihn als "Fehler". "Wir hoffen auf einen Freispruch durch das Gericht und auf die Freilassung unseres Landsmannes", heißt es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Der Prozess soll nach Angaben der Nachrichtenagentur Ritzau in einem Gericht in Aalborg stattfinden. Ein Datum dafür ist noch nicht bekannt.