Russische Fliegerbombe in Wiener Lobau gefunden

Entminungsdienst entschärfte Zünder und transportierte 100-Kilogramm-Sprengkörper ab - BILD

Bei Grabungsarbeiten haben Mitarbeiter einer Munitionsbergungsfirma am Donnerstagnachmittag eine russische Fliegerbombe in der Lobau in Wien-Donaustadt entdeckt. Die Polizei sperrte das Areal gegen 15.15 Uhr beim Treppelweg und holte einen sprengstoffkundigen Beamten sowie den Entminungsdienst des Verteidigungsministeriums. Der Zünder des 100-Kilogramm-Kriegsrelikts wurde entschärft und der Sprengkörper abtransportiert, teilte Polizeisprecher Marco Jammer mit.

Die Wiener Polizei wiederholte ihre Präventionstipps:

- Wenn Sie sprengstoffverdächtige Gegenstände oder Kriegsmaterial auffinden, merken Sie sich den Auffindungsort und/oder markieren Sie diesen und begeben Sie sich in eine sichere Distanz.

- Rufen Sie unverzüglich 133 oder 112.

- Lassen Sie aufgefundene Gegenstände unverändert liegen.