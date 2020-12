Russischer Außenminister Lawrow empfängt AfD-Parteivize Chrupalla

Treffen in Moskau ist für Dienstag geplant

Der russische Außenminister Sergej Lawrow will den stellvertretenden Vorsitzenden der deutschen AfD-Bundestagsfraktion, Tino Chrupalla, und ein weiteres Mitglied der Fraktion in Moskau treffen. Der Besuch erfolge auf Einladung des russischen Parlaments, teilte Fraktionssprecher Marcus Schmidt am Freitag mit.

Chrupalla werde am Montag gemeinsam mit dem außenpolitischen Sprecher der Fraktion, Paul Hampel, nach Moskau fliegen. Das Treffen mit Lawrow sei für Dienstag geplant. Chrupalla ist seit Ende 2019 neben Jörg Meuthen einer der beiden Vorsitzenden der AfD.

Die russische Nachrichtenagentur Interfax hatte am Donnerstag gemeldet, die AfD-Delegation werde vom Vorsitzenden der Bundestagsfraktion, Alexander Gauland, geleitet. Gauland könne den ursprünglich geplanten Besuch in Moskau "aus organisatorischen Gründen" nicht antreten, sagte Schmidt.

Aufgrund der Corona-Pandemie gibt es seit Monaten zwischen Deutschland und Russland keinen freien Reiseverkehr. Eine Einreise ist nur mit Sondergenehmigung möglich.

Die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland sind angespannt. Zuletzt sorgte die Vergiftung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny für erhebliche Differenzen zwischen den beiden Regierungen. Der Oppositionelle hält sich nach einer Behandlung in der Berliner Charite-Klinik nun in Deutschland zu Reha-Maßnahmen auf. Die AfD setzt sich für eine Aufhebung der EU-Sanktionen gegen Russland und eine "Normalisierung der Beziehungen" ein.