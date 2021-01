Russischer Universitätsprofessor erklärte Holocaust zum Mythos

Antisemitisches Seminar für Geschichtslehrer anlässlich des Holocaust-Gedenktages sorgt für Skandal

Ein russischer Universitätsprofessor hat Mitte Jänner bei einem Online-Fortbildungsseminar für Geschichtslehrer, das dem Internationalen Holocaust-Gedenktag am 27. Jänner gewidmet war, den Holocaust angezweifelt und dafür aus der Neonazi-Literatur bekannte Argumente vorgebracht. Er forderte die Lehrer auf, diese Gedanken in verständlicher Weise an ihre Schüler weiterzugeben.

"Jede Lüge ist schädlich und gefährlich, bei Lügen des Staates sowie im Pflichtschulbereich potenziert sich diese Gefahr", sagte Wladimir Matwejew zu Beginn einer Präsentation mit zahlreichen antisemitischen Motiven, die am Dienstag vom Chefredakteur des liberalen Radiosenders "Echo Moskaus in St. Petersburg" veröffentlicht wurde und für einen Skandal sorgte.

Professor Matwejew, der vor seiner akademischen Laufbahn lange Jahre als Offizier in der Sowjetarmee diente, erklärte zunächst, dass der Holocaust in der jüdischen Terminologie ein positives Phänomen sei. Damit sei ursprünglich das Verbrennen von jüdischen Verbrechern gemeint gewesen. Er sprach davon, dass der spätere israelische Staatspräsident Chaim Weizmann sich mit Adolf Hitler verschworen und 1938 einen Vertrag über die Übersiedlung von sechs Millionen Juden nach Palästina unterzeichnet habe. "Ich denke, dass es für die Zuhörer kein Geheimnis ist, dass es sich bei der gesamten Führung der deutschen Wehrmacht um Halbjuden handelte", begründete Matwejew die Freundschaft von Zionisten und Nazis.

Die Vernichtung von sechs Millionen Juden im Zweiten Weltkrieg sei ein Mythos, da es so viele Juden in Europa seinerzeit nicht gegeben habe. Die Leichen von so vielen Getöteten hätten in deutschen Öfen gar nicht verbrannt werden können und Zyklon B sei lediglich zur Desinfektion verwendet worden, sagte er. Anfang der Neunzigerjahre hatte der Wiener Ingenieur Walter Lüftl Ähnliches behauptet und war mit seinen von der Geschichtswissenschaft widerlegten Aussagen zu einer Kultfigur der Alt- und Neonaziszene avanciert.

Matwejew kritisierte, dass der ehemalige Bildungsminister Andrej Fursenko, mittlerweile auch Co-Vorsitzender des österreichisch-russischen Sotschi-Dialogs, mit dem Holocaust einen Mythos in die Geschichtsschulbücher habe aufnehmen lassen. "Als Vertreter des Bildungssektors müssen wir aber die Wahrheit verbreiteten: Einen Holocaust im Ausmaß von sechs Millionen hat es nicht gegeben", sagte er.

Die Staatliche Petersburger Wirtschaftsuniversität (SPbEU) kündigte am Mittwoch russischen Medien eine Überprüfung der Aussagen ihres Mitarbeiters an. Auch die Petersburger Filiale der Russischen Akademie für Volkswirtschaft und Öffentlichen Dienst (RANChiGS) kündigte eine Reaktion an - auch hier unterrichtet der Professor und beschäftigt sich insbesondere mit Fragen der nationalen Sicherheit.

Matwejew dürfte mit seinen Ansichten in Russland und gerade auch in St. Petersburg nicht allein sein. Auch in der Sowjetunion war der Begriff "Holocaust" jahrzehntelang negiert worden und der KGB hatte eine Erinnerungskultur zu gegen Juden gerichtete Verbrechen der nationalsozialistischen Besatzer systematisch bekämpft. Relevant dürfte aber auch Matwejews Vergangenheit in der Sowjetarmee sein, wo es stets massive antisemitische Ressentiments gab. Außerdem zeichnete sich gerade Leningrad, das heutige St. Petersburg, in den letzten Jahrzehnten der Sowjetunion durch einen besonders starken Antisemitismus im Alltag aus.