Russland "beunruhigt" über Sanktionen gegen Geschäftsmann in Ukraine

Für Berlin weitere Sanktionen vorstellbar Russland muss nach Ansicht der deutschen Regierung ohne ein Einlenken in der Ukraine-Krise mit weiteren Sanktionen seitens der EU rechnen. "Die Europäische Union ist bereit, auch weiter zu gehen", sagte die stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung, Christiane Wirtz, am Mittwoch in Berlin.