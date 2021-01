Russland-Experte Mangott sieht in Demonstrationen Erfolg für Nawalny

Politologe schätzt Teilnehmerzahl auf 90.000 landesweit - Momentan kein Oppositionspolitiker mit "Strahlkraft Nawalnys" - Weitere Sanktionen der EU hätten keinen Einfluss auf Kreml

Der Innsbrucker Politologe Gerhard Mangott sieht die Massendemonstrationen am vergangenen Samstag in zahlreichen russischen Städten als Erfolg für den Kremlkritiker Alexej Nawalny. Wladimir Putin sei es bis dato schließlich immer gelungen, sich den russischen Wählern als alternativlos darzustellen, sagt Mangott im Interview mit der APA am Montag. Nun bestünde aber die Gefahr für den russischen Präsidenten, dass sich Nawalny zu einer politischen Alternative entwickeln könnte.

Die von Nawalnys Stab Medienberichten zufolge verbreitete Zahl von landesweit 300.000 Teilnehmern hält der Politologe aber für absurd, ebenso wie die Angaben der Polizei von 4.000 Demonstranten in Moskau. Er schätze, dass in Moskau und St. Petersburg je 30.000 Menschen demonstrierten und landesweit insgesamt etwa 90.000 Menschen, so Mangott.

Zwar würden sicher "viele, die auf die Straße gegangen sind, Nawalny wohl nicht wählen", glaubt der Politologe. Doch gebe es im Moment in Russland einfach keinen anderen Oppositionspolitiker mit so einer "Strahlkraft wie Nawalny". Er erwarte daher auch, dass sich die Proteste fortsetzen werden, auch wenn sehr viele von Nawalnys Leuten verhaftet worden seien. "Gerade kommendes Wochenende könnte deshalb die Mobilisierung nicht so gut gelingen."

Ob sich die Proteste auf der Straße jedoch bis zur Parlamentswahl fortsetzen werden, bezweifelt Mangott. Nach den umstrittenen Parlamentswahlen im Dezember 2011 hätten sich die Proteste nach etwa sechs Monaten erschöpft, "weil die Leute einfach resignierten, dass Putin schon wieder gewählt wurde." Entscheidend werde der 2. Februar, wenn ein Moskauer Gericht ein Urteil über Nawalny wegen des Vorwurfs der Verletzung von Bewährungsauflagen fällen soll. "Wenn Nawalny verurteilt wird, verliert er das passive Wahlrecht", so Mangott. Der Kreml-Kritiker könnte somit nicht bei den Parlamentswahlen im Herbst kandidieren.

Der Kreml habe aber ohnehin immer zu verhindern gewusst, dass Nawalny eine eigene Partei gründen konnte. Daher sei es wahrscheinlich, dass die Opposition bei der Parlamentswahl auf die Taktik des "klugen Wählens" setzen werde, sich also in einem Wahlkreis auf die Unterstützung des "jeweils aussichtsreichsten Kandidaten" konzentriere, egal ob dies ein Kommunist und ein ganz rechter Politiker sei. Da die Hälfte der Parlamentsabgeordneten über Direktmandate gewählt werde, sei es durchaus möglich, dass die Opposition so einige Dutzend an Parlamentssitzen erringen könnte, glaubt der Politologe.

Etwa zwei Drittel der Russen unterstützen Umfragen zufolge aber immer noch Putin. Doch das von Nawalny verbreitete Video über einen angeblichen Luxuspalast für Putin am Schwarzen Meer, sei schon über 85 Millionen Mal angesehen worden, und "könnte einen Vertrauensverlust für Putin" bedeuten. Ob Putin dieser Palast wirklich gehöre oder ob er ihn benutze, lasse sich nicht eruieren. Dass Putin in großem Maß bestechlich sei, werde aber niemand bestreiten, so Mangott. Dafür gebe es zahlreiche Beweise.

Zwar halte er es für wahrscheinlich, dass Putin auch 2024 noch einmal kandidieren werde, sicher sei das aber nicht, so Mangott. Putin könnte die durch das Verfassungsreferendum ermöglichte Möglichkeit, die immer ihm eine Wiederkandidatur erlaubt, auch nur als Drohkulisse nützen, um die Rivalitäten um sein Nachfolge zu unterdrücken. Außerdem wolle es der russische Präsident sicher auch vermeiden, durch die Ankündigung eines Nicht-Antretens bei der kommenden Präsidentschaftwahl als "lahme Ente" zu erscheinen.

Vom heute stattfindenden Treffen der EU-Außenminister erwarte er sich vorerst keine neuen Sanktionen gegenüber Russland, auch wenn Polen und die Balten-Staaten darauf drängen würden. Neue Sanktionen hätten aber ohnehin keinen Einfluss auf die Politik des Kremls, glaubt Mangott. Putin und seine Ergebenen würden sich von der EU ohnehin nichts mehr erwarten. Zu viele Kommentare ausländischer Politiker würden es dem Kreml sogar leichter machen, Nawalny als vom Ausland gesteuert darzustellen.

(Das Interview führte Martin Hanser/APA)