Russland geht mysteriösem Robbensterben nach

Fast 300 Kaspische Robben tot ans Ufer gespült

Russische Behörden untersuchen nach eigenen Angaben den mysteriösen Tod von fast 300 Kaspischen Robben, deren Art als vom Aussterben bedroht gilt. Seit Sonntag seien 272 tote Tiere an mehreren Orten in der südlichen Region von Dagestan angespült worden, teilte die staatliche Fischereibehörde am Freitag mit. Einer Sprecherin zufolge könnten noch weitere tote Tiere entdeckt werden.

Die Behörde untersucht nun, ob eine "ansteckende Krankheit" oder "äußerliches Einwirken" als Ursache für das Massensterben in Frage kommen. Es sei eine Untersuchung wegen Tiermisshandlung eingeleitet worden.

Nach Meinung von Experten leiden die im Kaspischen Meer lebenden Robben seit Jahrzehnten unter Überjagung durch den Menschen sowie der industriellen Meeresverschmutzung. Schätzungsweise gibt es derzeit noch rund 70.000 Kaspische Robben, zu Beginn des 20. Jahrhunderts soll die Population bei mehr als einer Million gelegen haben.