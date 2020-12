Russland intensiviert vor Wahljahr Schikanen gegen Kreml-Kritiker

Moskauer Experte: Autoritärer Staat wird immer härter und absurder

Mit der Brandmarkung von fünf russischen Journalisten und Aktivisten als "ausländische Agenten" hat Russlands Justizministerium am Montag erstmals ein 2019 beschlossenes Gesetz angewendet, das den Betroffenen das Leben erschweren wird. Zuvor hatte die Staatsduma im Eiltempo zudem weitere repressive Gesetze beschlossen, die Unmutsbekundungen im Parlamentswahljahr 2021 erschweren dürften.

Ein legendärer Moskauer Menschenrechtsaktivist, eine Petersburger Aktionskünstlerin und drei Journalisten aus dem Nordwesten des Landes, darunter der Chefredakteur einer überregional bekannten Zeitung, sind die ersten Russen, die offiziell als Person jeweils zum "als ausländischer Agent fungierendes ausländisches Medium" erklärt worden sind. Sie müssen sich in allen künftigen Publikationen sowie bei Auftritten als solche deklarieren, ansonsten drohen hohe Geldstrafen.

Der 79-jährige Lew Ponomarjow, der sich in der späten Sowjetunion an der Seite des Dissidenten Andrej Sacharow für Menschenrechte engagiert hatte, habe auf Facebook Publikationen von bereits zu "ausländischen Agenten" erklärten Medien geteilt und Gelder aus dem Ausland erhalten, begründete ein anonymer Insider den neuen Status des Aktivisten in der Moskauer Tageszeitung "Kommersant".

Die ebenso gelistete Peterburger Künstlerin Darja Apachontschitsch habe hingegen, so die Zeitung, "Current Time TV" ein Interview gegeben. Dieser in Prag beheimatete Internetsender war bereits 2017 gemeinsam mit anderen Internetmedien, die ebenso zum US-amerikanischen Radiosender "Radio Liberty" gehören, mit dem Agentenstatus versehen worden. Die gesetzlichen Grundlagen in Russland, die 2019 auch auf Personen ausgeweitet wurden, waren damals als Reaktion auf eine Forderung von US-Behörden beschlossen worden: Das US-amerikanische Justizministerium hatte verlangt, "Russia Today" und "Sputnik" nach dem Foreign Agents Registration Act (FARA) von 1938 in den USA registrieren zu lassen.

"Laut dem Gesetz muss ich nun innerhalb eines Monats für mich als ausländischen Agenten eine juristische Person im Firmenregister eintragen lassen und dann immer wieder Bilanzberichte abgeben", sagte einer der drei betroffenen Journalisten, Denis Kamaljagin, am Dienstag in einem Telefonat mit der APA. Er habe von seinem neuen Status durch Medienanfragen erfahren, sagte der Chefredakteur von "Pskowskaja Gubernija". Diese der liberalen Jabloko-Partei nahestehende und nunmehr von einem "ausländischen Agenten" geleitete Wochenzeitung ist nach der historischen Bezeichnung der Region Pskow benannt, die vor mehr als 100 Jahren auch kurzfristig vom gleichnamigen Großvater des österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen regiert wurde.

Kamaljagin spekulierte, dass ein mit etwa 80 Euro entlohnter Gastkommentar für ein Internetprojekt von "Radio Liberty" als Vorwand für seine Listung verwendet worden sein könnte. Als tatsächlichen Grund vermutete er jedoch eine journalistische Konfrontation mit dem Inlandsgeheimdienst FSB auf lokaler Ebene. "Dieses Jahr hat sich durch harte Berichterstattung über Geheimdienste ausgezeichnet: Zuletzt schrieben wir als praktisch einzige über die Verhaftung von zwei FSB-Mitarbeitern, die 39 Kilo beschlagnahmtes Haschisch gestohlen haben", erzählte er und verwies auch auf die Causa Swetlana Prokopjewa. Die liberale Journalistin war im Juli in Pskow im Zusammenhang mit einem FSB-kritischen Kommentar, der sich mit autoritären Tendenzen in Russland beschäftigte, zu einer Geldstrafe verurteilt worden.

Insgesamt stünde die repressive Welle im Zusammenhang mit den politischen Schwierigkeiten der Regierenden: "Der Motor läuft überhitzt und tut sich schwer. Wir haben eine Krise, niedrigere Ölpreise, eine nicht überall gut aufgenommene Verfassungsreform, das Coronavirus, Lockdowns", sagte er. Kreml-nahe Wahlkämpfer beschäftigten sich in seiner Region bereits seit August intensiv mit den für September 2021 geplanten Wahlen zur Staatsduma, schilderte er.

Die aktuellen Vorgänge resultierten aus der Entwicklungslogik eines autoritären Staates, der immer härter und absurder werde, kommentierte Anfang der Woche der Innenpolitikexperte Andrej Kolesnikow vom Moskauer Carnegie-Zentrum gegenüber der APA. Die Regierenden würden sich auf alle möglichen Szenarios vorbereiten, betonte er. "Wahlen, (die Situation in, Anm.) Belarus, die Verschlechterung der Beziehungen zu Europa und (US-Neopräsident Joe, Anm.) Biden sind alles Faktoren, die mehr oder minder zur Verabschiedung repressiver Gesetze sowie ihrer Anwendung führen", erklärte Kolesnikow.