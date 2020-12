Russland sieht tschechische Menschenrechtler als Sicherheitsgefahr

Prague Civil Society Center von Moskau zur unerwünschten Organisation erklärt

Russland hat die tschechische Menschenrechtsorganisation Prague Civil Society Center zur unerwünschten Organisation erklärt. Das Zentrum, das sich für die Entwicklung der Zivilgesellschaft in autoritär geführten Staaten einsetzt, ist nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft in Moskau eine "Gefahr" für die Sicherheit Russlands. Die Entscheidung sei dem Justizministerium übergeben worden, das die Liste der unerwünschten Organisationen führe, teilte die Behörde am Montag mit.

Die Nichtregierungsorganisation, die in 12 Staaten Osteuropas und Zentralasiens Projekte finanziert, ist die Nummer 30 auf der Liste. Menschenrechtler kritisieren immer wieder, dass Russland seine Gesetze missbrauche, um die Entwicklung einer demokratischen Bürgergesellschaft zu behindern und Aktivisten zum Schweigen zu bringen.

Das Zentrum in Prag teilte nach der Entscheidung in Moskau mit, dass es sich weiter für die Zivilgesellschaft in Osteuropa und Zentralasien engagieren werde. "Wir glauben, dass eine mutige und kreative Zivilgesellschaft jedes Land zu einem besseren Ort macht für seine Einwohner", hieß es in der Stellungnahme. In Russland würden Gesetze gezielt gegen russische Bürger eingesetzt, die etwa gegen Korruption, für Rechtsstaatlichkeit und den Schutz der Umwelt oder der Verletzlichsten in einer Gesellschaft kämpfen wollen.

Wer als Organisation Geld aus dem Ausland bezieht, muss sich in Russland zudem als "ausländischer Agent" eintragen lassen. Kritiker bemängeln, dass Nichtregierungsorganisation auf diese Weise gebrandmarkt würden. Zudem würden Bürger, die Hilfe suchten, abgeschreckt, sich mit "ausländischen Agenten" einzulassen.