Russland wies estnischen Diplomaten aus

Als Reaktion auf Anweisung eines russischen Diplomaten

Russland hat einen Diplomaten aus Estland ausgewiesen. Der Schritt erfolge als Reaktion auf die Ausweisung eines russischen Diplomaten aus dem baltischen EU- und NATO-Land, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Donnerstag in Moskau der Agentur Interfax zufolge. Der estnische Vertreter sei demnach zu einer "unerwünschten Person" (persona non grata) erklärt worden.

Die Beziehungen zwischen Russland und dem benachbarten Estland, wo eine große russische Minderheit lebt, gelten als angespannt - nicht zuletzt auch wegen der international heftig kritisierten Inhaftierung des Kremlgegners Alexej Nawalny.