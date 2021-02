Russlands Wirtschaft brach 2020 um 3,1 Prozent ein

Autoabsatz in Russland bricht um die Hälfte ein Der russische Automarkt zeigt keine Anzeichen einer Erholung. Der Absatz brach im Juli um 58 Prozent ein und damit noch etwas stärker als im Vormonat. Wie der Verband europäischer Firmen in Russland (AEB) am Montag mitteilte, wurden in den ersten sieben Monaten des Jahres insgesamt nur halb so viele Autos verkauft wie im Vorjahreszeitraum. Das entspricht knapp 882.000 Fahrzeugen weniger.