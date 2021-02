Ruud Koopmans: Fundamentalisten und Islamfeinde bilden "Teufelskreis"

Niederländischer Migrationsforscher: Beide erlauben nur eine Auslegung des Islam - Einfluss reicht bis in die Mitte der Gesellschaft

Fundamentalisten und Islamfeinde bilden laut dem niederländischen Migrationsforscher Ruud Koopmans einen "Teufelskreis". Für beide gibt es "nur eine Auslegung" des Islam, für Interpretation bleibt da wenig Platz. Die einen wollen die Gesellschaft auf der Scharia aufbauen, die anderen behaupten, dass alle Muslime derartige Ziele verfolgen. Das Problem sei aber nicht der Islam, so der Sozialwissenschafter bei einer Online-Diskussion des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF).

Vielmehr gehe aus um die Auslegung der heiligen Schriften (Koran, Sira, Hadithe, Anm.). Konkret bezog sich Koopmans auf die Stellung der Frau oder die Rechte von Homosexuellen. "Schlechter Einfluss von außen" und eine "konservativ-nationalistische Grundhaltung" führten dazu, dass Teile der Mehrheitsgesellschaft in Europa "ablehnend" auf Muslime reagierten. "Diese drei Bereiche füttern sich gegenseitig", erklärte der 60-Jährige. Dazu kämen im Westen staatliche Akteure, die "oft zu naiv" seien. Hier nannte er etwa die Förderung von aus dem Ausland beeinflussten Verbänden und Moschee-Vereinen. "Die Schwelle, wo die Grenze liegt", derartige Organisationen zu fördern, sollte sinken. "Man muss ja auch Rechtsextremisten nicht subventionieren", postulierte der Niederländer. Seitens der Politik sei es vonnöten, die "Bänder mit dem Islamismus zu kappen".

Koopmans nahm auch Bezug auf den Terroranschlag in Wien am 2. November des Vorjahres. Sehr selten handle es sich bei derartigen Attentätern um einen "einsamen Wolf" der eine Art "Selbstradikalisierung" durchgemacht habe. Vielmehr seien diese Leute mit "radikalen Kreisen verbunden" und "ideologisch motiviert". Sie befänden sich seit "Jahren auf diesem Radikalisierungspfad" und seien nur der "Zipfel des Eisberges". Auch rechtsradikale Ansichten reichten bis in Mitte der Gesellschaft, beim religiösen Fundamentalismus sei es ähnlich. Islamistische Gewalt werde "von breiten muslimischen Kreisen" getragen, der "Hass auf den Westen, die Juden und liberale Muslime" spiele dabei durchaus eine Rolle. Die Gewalt habe etwas mit der Religion zu tun, sei aber nicht inhärent mit dem Islam, sondern vielmehr mit seiner fundamentalistischen Auslegung verbunden. Externe Faktoren wie Kolonialismus, Islamophobie oder die westliche Unterstützung von Regimen spielten aber nur eine unwesentliche Rolle. Muslime müssten ihre Probleme selbst angehen und der "buchstäblichen Auslegung der heiligen Schriften eine Absage erteilen". Migranten, die nach Europa und Österreich kommen, muss laut seinen Angaben klar gemacht werden, dass sie nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten haben.

Bei aus der Türkei importierten Konflikten wie den Ausschreitungen in Wien-Favoriten Ende Juni 2020 handle es sich aber nicht um religiöse Dispute, sondern vielmehr gebe es politische Ursachen dafür, standen sich damals doch türkische Nationalisten und Kurden gegenüber. Dieses Beispiel zeige aber den Einfluss aus den Herkunftsländern auf in Österreich und Europa lebende Migranten, urgierte der Forscher.

Koopmans konnte sich auch einen Seitenhieb auf die 2022 in Katar stattfindende Fußball-WM nicht verkneifen. Die Vermischung von Sport und Politik hatte er dabei gar nicht so sehr im Fokus, sondern vielmehr ging es ihm um die Menschenrechtslage vor Ort. Er stellte sich die Frage, wie es wohl homosexuellen Besuchern der Weltmeisterschaft in einem Land ergehe, in dem für gleichgeschlechtliche Liebe die Todesstrafe drohe. Zudem wären beim Bau der Stadien Hunderte "Fremdarbeiter" gestorben, die ein Dasein als "moderne Sklaven" fristen würden.

Laut Koopmans führt islamischer Fundamentalismus zu einem "erstarrten Gesellschaftssystem". Leidtragende seien vor allem Frauen und Minderheiten, die fast gänzlich von Partizipation ausgeschlossen wären. In der islamischen Welt von heute gebe es weniger Demokratie als Anfang der 1970er-Jahre, zudem habe sich der Zustand der Menschenrechte in den vergangenen 50 Jahren zusehends verschlechtert. Auch bezüglich politisch-religiös motivierter Gewalt sei die Lage dramatisch. Heutzutage sind Koopmans zufolge rund dreiviertel der Terrortoten in mehrheitlich muslimischen Ländern zu beklagen. Zudem würden rund drei Viertel aller Bürgerkriege in der islamischen Welt ausgetragen, ergänzte der Sozialwissenschafter.