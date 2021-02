RWA-Lagerhaus-Verbund um Vorarlberg erweitert

RWA übernimmt von BayWa die Anteile an der BayWa Vorarlberg

Der Lagerhaus- und Mischkonzern RWA (Raiffeisen Ware Austria) übernimmt in Vorarlberg die Anteile der BayWa AG an der BayWa Vorarlberg. Damit erweitere man den RWA-Lagerhaus-Verbund um ein weiteres Bundesland, teilte die RWA AG am Donnerstag in einer Aussendung mit. Von der Erweiterung erhoffte man sich eine Stärkung der verbundweiten Zusammenarbeit wie auch "die Hebung weiterer Synergien", wie es hieß. Die Marke "BayWa Vorarlberg" bleibe unverändert bestehen.

Der RWA-Lagerhaus-Verbund umfasst damit Unternehmen aus den Bundesländern Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich, der Steiermark und nun auch Vorarlberg. Seit der Gründung der BayWa Vorarlberg im Jahr 1995 lagen die Mehrheitsanteile bei der in München angesiedelten BayWa AG, die weiteren Anteile hält die Raiffeisenlandesbank Vorarlberg. Seit 1999 besteht zwischen BayWa und der RWA eine strategische Allianz, BayWa ist Hälfteeigentümer der RWA. Innerhalb des Konzerns sei nun die strategische Entscheidung gefallen, die Aktivitäten in Österreich zu bündeln. Die bereits bestehende Zusammenarbeit zwischen der BayWa Vorarlberg, die ein mit den Lagerhäusern vergleichbares Geschäftsmodell hat, und der RWA werde nun weiter intensiviert, auch abseits des operativen Tagesgeschäfts. So sollen etwa bestehende Prozesse oder Systeme optimiert werden.

"In Anbetracht der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen RWA und BayWa Vorarlberg in den vergangenen Jahren ist diese Anteilsübertragung ein folgerichtiger Schritt. Das stärkt die verbundweite Zusammenarbeit in Österreich und unterstützt die Bemühungen, sich zukünftig noch leistungsfähiger und effizienter auszurichten", sagte Klaus Josef Lutz, Vorstandsvorsitzender der BayWa AG. "Die RWA, die Lagerhäuser und die BayWa Vorarlberg verbinden gemeinsame Werte, gemeinsame Wurzeln und unsere Arbeit für die österreichischen Regionen", stellte RWA-Vorstandsdirektor Stefan Mayerhofer fest.

Die Geschäftsaktivitäten der BayWa Vorarlberg umfassen parallel zu den Lagerhäusern die Sparten Agrar, Baustoffe, Bau & Garten, Energie sowie Technik. Der Fokus des Vorarlberger Unternehmens liegt aufgrund des urbanen Umfelds vergleichsweise deutlich auf dem Segment Bau & Garten, in dem auch der größte Umsatz erwirtschaftet wird. Der mit 200 Mitarbeitern erzielte Jahresumsatz liegt bei etwa 75 Mio. Euro. Ein wesentliches Standbein ist der Großflächenmarkt in der Unternehmenszentrale in Lauterach bei Bregenz, der eine Fläche von rund 10.000 Quadratmeter aufweist. Im Bundesland werden sieben Standorte geführt, vorwiegend im städtisch geprägten Rheintal.