RWE-Chef Schmitz hört zwei Monate früher auf

RWE will weiter kaspisches Gas: Lieferzusage Bedingung für Nabucco Der deutsche Energiekonzern RWE mit Sitz in Essen hält am Importziel für kaspisches Gas und damit an der Nabucco-Pipeline fest, die auch von der OMV vorangetrieben wird. Vorbedingung für den Bau jeglicher Pipelines aus dem Kaukasus nach Europa sei aber die Lieferzusage der Förderländer, erklärte die RWE-Gesellschaft Supply & Trading.