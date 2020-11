RWE verkauft 49-Prozent-Anteil an britischem Windpark

Deutsche Energiekonzern gibt das Paket an Investmentgesellschaft Greencoat ab und erhält 648 Mio. Pfund

RWE veräußert einen großen Anteil an einem britischen Windpark und kassiert dafür 648 Mio. Britische Pfund (etwa 725 Mio. Euro). Das Paket an dem Windpark Humber Gateway übernehme die Investmentgesellschaft Greencoat, teilte der Essener Energiekonzern am Montag mit. Der Erlös solle zur Finanzierung des weiteren Wachstums im Bereich Erneuerbare Energien verwendet werden. Greencoat ist bereits an weiteren Windparks von RWE beteiligt.

Der deutsche Energiekonzern RWE setzt in dem kapitalintensiven Geschäft auf Partnerschaften und Co-Investoren. RWE ist in Österreich maßgeblich an der Kärntner Kelag beteiligt, im Aufsichtsrat sitzt der frühere ÖVP-Kanzler Wolfgang Schüssel.