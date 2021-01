Ryan Reynolds setzt Bernie Sanders mit Fäustlingen neben "Deadpool"

Schnappschuss des Senators aus Vermont hat Hype im Internet provoziert

Eine "Deadpool"-Rolle für Bernie Sanders? Wohl kaum, doch der Senator aus Vermont hat es zumindest in einem Foto an die Seite des Superhelden geschafft. "Deadpool"-Darsteller Ryan Reynolds (44) postete am Freitag eine Fotomontage des ungleichen Duos auf Instagram. Darin sitzen der Muskelmann in seinem rotschwarzen Kostüm und der Politiker mit verschränkten Armen und dicken Strickhandschuhen einträchtig auf einem Geländer nebeneinander.

Der längst zum Internet-Hype gewordene Schnappschuss von Sanders (79) am Tag von Joe Bidens Amtseinführung als US-Präsident wurde von Usern im Netz in den unterschiedlichsten Umgebungen gepostet.

Auch Schauspielerin Sarah Jessica Parker (55) platzierte Sanders in seinem "grumpy chic"-Outfit auf Instagram in ein Gruppenfoto aus der Hit-Serie "Sex and the City". In der Fotomontage gesellt sich der Politiker zu Parker und ihren Co-Stars Cynthia Nixon und Kristin Davis, die sich mit Sektgläsern auf einem Sofa vergnügen.

