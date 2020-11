s Immo - Analysten sehen für drittes Quartal stabile Mieteinnahmen

Aber Ergebniseinbruch erwartet: EBIT wohl halbiert

Für die am morgigen Dienstag zur Veröffentlichung anstehenden Drittquartalszahlen 2020 des heimischen Immobilienkonzerns s Immo erwarten die von der APA befragten Analysten eine stabile Entwicklung bei den Mieteinnahmen. Die Ergebniskennzahlen sollten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum aber klar gesunken sein.

Die Experten von Erste Group und Raiffeisen Centrobank (RCB) schätzen für das abgelaufene Jahresviertel die Mieterträge durchschnittlich auf 30,7 Mio. Euro. Zum Vorjahreszeitraum würde dies einem kleinen Zuwachs in Höhe von zwei Prozent entsprechen. Für das operative Ergebnis (EBIT) wird im Schnitt ein Einbruch um fast die Hälfte auf 13,3 Mio. Euro gesehen. Bei der für Immobilienwerte wichtigen Kennzahl FFO 1 (Funds from Operations) lautet die durchschnittliche Schätzung auf 12,5 Mio. Euro. Dies wäre ein Rückgang in Höhe von elf Prozent zur Vergleichsperiode.

Vor allem das Hotelgeschäft dürfte die Ergebnisse erneut negativ beeinflussen. Die Experten von der RCB erwarten zudem keine starken Bewertungseffekte. Beim FFO 1 sehen die Analysten eine Unterstützung durch den Dividenden-Beitrag der CA Immo.

s Immo - Analystenschätzungen für das 3. Quartal 2020 (in Mio. Euro):

Mittel Vorjahr Veränderung Mieteinnahmen 30,7 30,1 2% EBIT 13,3 25,5 -48% FFO I # 12,5 14,0 -11%

# Vorjahreswert laut Erste Group