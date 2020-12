Der börsennotierte Immobilienkonzern s Immo AG hat vom schwedischen Baukonzern Skanska für 97 Mio. Euro zwei Bürogebäude in Bukarest gekauft. Die beiden Objekte gehören zum Campus 6 und haben zusammen eine vermietbare Fläche von 38.000 Quadratmetern. Sie sind zur Gänze vermietet, Großmieter sind Microsoft sowie die französische Bank Societe Generale. Bukarest sei einer der wichtigsten Büromärkte in CEE und einer der wichtigsten IT-Standorte in Europa, so die s Immo am Montag.