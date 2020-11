S31-Sicherheitsausbau im Burgenland - Zweiter Abschnitt fertig

Arbeiten zwischen Forchtenstein und Sieggraben abgeschlossen - Gesamtfertigstellung für 2025 geplant

Der Sicherheitsausbau der Burgenland Schnellstraße (S31) ist zwischen Forchtenstein und Sieggraben abgeschlossen worden. Damit sei der zweite Abschnitt fertiggestellt und die S31 vom Knoten Mattersburg bis kurz nach der Anschlussstelle Sieggraben baustellenfrei befahrbar, betonte Asfinag-Geschäftsführer Andreas Fromm am Freitag in einer Aussendung. Am kommenden Montag würden die finalen Bauarbeiten auf der Hauptfahrbahn beginnen.

Am dritten Abschnitt zwischen Sieggraben und der Anschlussstelle Weppersdorf/Markt St. Martin solle bis Ende 2021 gearbeitet werden. Ab 2022 soll der Neubau der Talübergänge bei Sieggraben erfolgen. Die Gesamtfertigstellung sei für 2025 geplant, so Fromm. Insgesamt investiere die Asfinag 144 Millionen Euro. Der Sicherheitsausbau der S31 laufe seit Mitte März 2019. Der Fokus liege auf der Trennung der Richtungsfahrbahnen mit einer Betonleitwand.