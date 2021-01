Saab "Golden Tiger" wird ein halbes Jahr im Hangar-7 ausgestellt

Nach 50 Jahren und über 156.500 Flugstunden gingen die Flieger in Pension

Mit Jahreswechsel haben die Saab 105 nach 50 Jahren und über 156.500 Flugstunden offiziell den Ruhestand angetreten. Die Jubiläumsmaschine "Golden Tiger" mit der Kennung BJ-40 tritt aber am kommenden Mittwoch noch einen Flug an - nämlich nach Salzburg zum Hangar-7. Dort wird sie auf Einladung der "Flying Bulls" bis zum Sommer ausgestellt. Wo dann ihr finaler Ausstellungsplatz sein wird, steht noch nicht fest.

Die Saab 105 sind mit 31. Dezember beim Österreichischen Bundesheer offiziell außer Dienst gestellt worden. Der Maschine mit der Kennung BJ-40 wurde aus diesem Grund ein Sonderanstrich verpasst. Ein Tigerkopf und entsprechende Raubtierstreifen zieren Rumpf und Heck des nun zum Teil in Gold gehaltenen Jets.

Am 13. Jänner kommt sie zum Hangar-7. Die Luftstreitkräfte des Bundesheeres werden den Überstellungsflug für eine Abfangübung am Flughafen Salzburg nutzen, hieß es in einer Aussendung am Montag.

Die Saab 105-Flieger sind in Österreich seit 1970 im Einsatz. Von den ursprünglich 40 angeschafften Stück waren zuletzt noch zwölf im Dienst, 15 wurden als Ersatzteillager verwendet, ein Exemplar steht in Zeltweg im Museum.