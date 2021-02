Sänger Max Giesinger zurück aus dem Social-Media-Detox

Deutscher Künstler freute sich über mehr Lebensqualität und bewirbt nun wieder seine neue Single

Einen Tag nach seinem 32. Geburtstag meldete sich der deutsche Sänger Max Giesinger nochmals auf Instagram zu Wort. Danach monatelang Stille auf Instagram oder Facebook. Auch ist Giesinger in keiner Fernsehshow zu Gast. Der komplette Detox. "Es hat mir sehr, sehr gut getan und mich total entspannt", sagt der Popstar im dpa-Gespräch nach vier Monaten Social-Media-Pause.

"Man merkt richtig, wie der innere Morast und dieser Dauerdunst im Kopf langsam verschwinden, wenn man aus diesem Handy-Zombie-Modus aussteigt. Man bekommt plötzlich wieder ganz klare Gedanken." Am 4. Oktober hatte Giesinger ("80 Millionen") mit den Zeilen "Danke für die ganzen Glückwunsche Leute! Ready für die nächste Reise" von seinen rund 500.000 Fans bei Instagram zunächst Abschied genommen.

"Wir sind nur noch in der Selbstdarstellung, gucken, was andere haben und machen, vergleichen uns", so der Sänger heute. Er selbst habe beobachtet, wie Künstler Songs und Projekte ankündigen, während er entspannt. "Das setzt dich unterbewusst unter Druck. Aber ich glaube, dass unsere Reise gerade in die andere Richtung gehen müsste und wir achtsam mit uns sein sollten."

Der 32-Jährige zog sich nicht nur aus den sozialen Netzwerken zurück, sondern auch aus seinem gewohnten Umfeld in Hamburg. Er reiste alleine nach Portugal, verbrachte dort mehrere Monate in Tennis-, Surf- und Yogacamps. Sein Social-Media-Comeback feierte der Kurzzeit-Aussteiger am 5. Februar mit einem Kinderfoto auf dem Schoß seiner Mutter. Inzwischen wirbt er wieder intensiv für neue Musik. Seine Single "Irgendwann ist Jetzt" ist an diesem Freitag erschienen.

