Sängerin Carla Bruni kommt im Herbst 2021 nach Wien

Französin gastiert am 11. September im Konzerthaus - Tickets ab Montag erhältlich

Die französische Sängerin Carla Bruni plant für kommenden Herbst eine Tournee. Dabei wird die Gattin des früheren französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy am 11. September 2021 auch im Wiener Konzerthaus auftreten, wie der Veranstalter am Mittwoch mitteilte. Weiters sind Gastspiele in Frankfurt, Berlin und Zürich geplant. Tickets sind ab Montag (21. Dezember) erhältlich.

Erst Anfang Oktober hat Bruni ein neues, selbstbetiteltes Album auf den Markt gebracht. Darauf findet sich mit "Your Lady" auch der erste englischsprachige Song, den Bruni geschrieben hat. Ihrem melancholischen Stil ist sie konsequent treu geblieben. Neben Stücken vom neuen Album werden für die Tour auch die "größten Erfolge" der gebürtigen Italienerin angekündigt.

(S E R V I C E - http://carlabruni.com)