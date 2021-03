Salinen Austria investieren 115 Mio. Euro in Anlagen und Produktion

In kommenden fünf Jahren - Neues Schaubergwerk in Hallein ab April - Trotz weniger Umsatz mehr Gewinn 2020

Die Salinen Austria AG investiert in den kommenden fünf Jahren 115 Mio. Euro in die Erneuerung von Salzanlagen in Ebensee und in zusätzliche Bohrlochsonden für die Soleproduktion in Altaussee, Hallstatt und Bad Ischl. Es sei das größte Investitionsvorhaben der letzten 40 Jahre, berichtete das Unternehmen in einer Pressemitteilung am Dienstag. Finanziert wird großteils aus dem eigenen Cashflow.

Zudem wird im April das für 10 Mio. Euro erneuerte Schaubergwerk der Salzwelten GmbH in Hallein eröffnet. In der Saline Ebensee soll bis Anfang 2023 ein neues Trocknergebäude mit der "derzeit modernsten Prozesstechnik weltweit" entstehen. Dadurch könne die Trockensalzproduktion gesteigert und das Produktangebot noch stärker in Richtung Spezialitäten ausgerichtet werden. Zusätzlich fließt Geld in neue Verpackungslinien. "Mit den umfassenden Investitionen sind wir für die Zukunft gut gerüstet, um am hart umkämpften europäischen Salzmarkt Erfolg zu haben. Salz aus Österreich punktet bei unseren Kunden mit höchster Qualität und Reinheit, einem tollen Servicelevel und bester Logistikleistung", sagte Vorstandsvorsitzender Peter Untersperger.

Die Salinen Austria AG hat eine Produktionskapazität von 1,2 Mio. Jahrestonnen Salz. Über 4 Mio. Kubikmeter Sole fließen pro Jahr aus den Salzbergwerken in Altaussee, Bad Ischl und Hallstatt in die Saline nach Ebensee. Aus über der Hälfte der Produktion werden Salzspezialitäten für den medizinischen Bereich, den Lebensmittel-Einzelhandel und die Lebensmittelindustrie, den Agrarbereich, die Wasseraufbereitung und die Düngemittelindustrie. In diesem Segment sei man in führender Stellung in Mittel- und Südeuropa, erklärte das Unternehmen. Aus einem Teil werden Salzprodukte wie Kochsalzlösungen für die medizinische Versorgung in Österreich. Ein Drittel der Produktion nimmt der Streusalzbereich für den Wintereinsatz ein.

Die Salinen Austria Gruppe hat im Geschäftsjahr 2020 (per 30. 6.) mit 142,4 Mio. Euro etwas weniger als im Vorjahr (150,8 Mio.) erwirtschaftet. Der Gewinn ist aber von 4,46 Mio. auf 13,4 Mio. Euro gestiegen. Das erklärte das Unternehmen mit "Früchten eines Kostensenkungsprogramms und Preiserhöhungen über alle Segmente hinweg". Der Jahresumsatz der Salinen Austria AG sank 2020 (zum 30. 6.) ebenfalls leicht auf 123,4 (2019: 131,6) Mio. Euro, dafür stieg der Gewinn von 1,7 auf rund 7,9 Mio. Euro. Aktuell sind 520 Mitarbeiter in Österreich und in sieben Vertriebsniederlassungen in Mittel- und Osteuropa beschäftigt.