Salzburger bei Skiunfall in Kärnten schwer verletzt

Skifahrerin ließ Verletzten einfach liegen und fuhr davon

Ein 50 Jahre alter Skifahrer aus St. Michael im Lungau ist am Donnerstag bei einer Kollision im Skigebiet Katschberg (Bezirk Spittal an der Drau) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag bekannt gab, stieß der Mann auf der Gamskogelpiste mit einer Frau zusammen.

Beide stürzten, doch während der Salzburger schwer verletzt liegen blieb, fuhr die Frau einfach weiter und verschwand. Der 50-Jährige wurde nach der Erstversorgung auf der Piste ins Krankenhaus nach Tamsweg eingeliefert.