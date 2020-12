Salzburger Erzbischof Lackner dankte "Helden in Krankenhäusern"

Vorsitzender der Österreichischen Bischofskonferenz ging in Silvesterpredigt auch auf Sterbehilfe-Entscheid und Flüchtlingssituation ein

Den Einsatz der "Heldinnen und Helden in Krankenhäusern, Altenheimen und Betrieben, die das Notwendige des Lebens bereitstellen" hat der Salzburger Erzbischof Franz Lackner in seiner Silvesterpredigt hervorgehoben. Mit der Corona-Pandemie seien Unsicherheit, Einsamkeit, Überforderung und soziale wie wirtschaftliche Belastungen auf die Menschen hereingestürzt, sagte der Vorsitzende der Österreichischen Bischofskonferenz am Donnerstag laut Kathpress im Salzburger Dom.

"Es sind Notzeiten, die Schlechtes, aber auch das Beste aus uns hervorbringen. Solidarität und Einsatz für den Nächsten waren und sind auf der Tagesordnung", dankte der Erzbischof.

"Vieles Gutes" sei in den vergangenen schwierigen Monaten auch in der Kirche geschehen, sagte Lackner. Zahlreiche Seelsorger und Kirchenmitarbeiter hätten keine Mühen und Anstrengungen gescheut, um den Menschen trotz Pandemie nahe zu sein und "Wege gefunden, Menschen in äußerster Not nicht allein zu lassen, sondern die Tröstungen des Glaubens zu überbringen". "Kirche lebt", betonte Lackner.

Der Salzburger Erzbischof feierte den live gestreamten Gottesdienst im kleinsten Kreis im fast menschenleeren Dom. Wegen des Corona-Lockdowns finden noch bis 17. Jänner österreichweit keine öffentlichen Gottesdienste statt.

Der erneute Pandemie-bedingte Verzicht auf öffentliche Gottesdienste im größeren Kreis von Gläubigen bleibe "ein großes Opfer für die Gläubigen und die Kirche insgesamt", hielt Lackner in seiner Predigt fest. Für nicht wenige, so der Erzbischof, sei es schwer zu verstehen, warum Einschränkungen für das gottesdienstliche Leben überhaupt notwendig seien. Gottvertrauen allein aber genüge nicht, um einer Virusausbreitung vorzubeugen. Lackner: "Als Gesellschaft sitzen wir alle im selben Boot. Das Virus macht keinen Unterschied."

Unbenommen bleibe dadurch, dass Religion ein "identitätsstiftendes Grundrecht" ist, so der Bischofskonferenz-Vorsitzende. Die Sonntagsmesse betreffe für die katholische Kirche das innerste Zentrum der Religionsausübung und könne daher niemals zur Gänze ausgesetzt werden, betonte Lackner. "Wir feiern sie, wenngleich im kleinen Rahmen, aber in Stellvertretung."

In seinen Gedanken zum Jahresschluss ging der Salzburger Erzbischof auch auf das jüngste VfGH-Erkenntnis zur Sterbehilfe, den Terroranschlag in Wien und die Situation von Flüchtlingen an den Grenzen Europas ein.

So verurteilte Lackner noch einmal den "fürchterlichen Akt des Terrorismus" vom Allerseelentag. "Wer immer im Namen Gottes oder im Namen einer Religion Gewalt anwendet und tötet, vollzieht nicht nur einen barbarischen Akt gegen die Menschlichkeit; er schädigt überdies alles Religiöse, dem Gewalt aus seinem innersten Verständnis heraus gänzlich zuwider ist", betonte der Erzbischof. Auch Religionsvertretern komme hier eine Verantwortung zu. "Wir sind gefordert, gemeinsam alles zu tun, dass so etwas in religiöser Umgebung keinen Nährboden findet. Religion ist per se menschenfreundlich", so der Bischofskonferenz-Vorsitzende.

Zum Höchstrichter-Entscheid über die Beihilfe zum Suizid beklagte Lackner, dass damit "der österreichische Konsens, Menschen auf ihren letzten Lebensweg palliativ bestmöglich zu begleiten, zerbrochen ist". "Es tut uns nicht gut, einander den Tod zu organisieren", zitierte der Erzbischof den niederländischen Ethiker Theo Boer. Reiche der Staat die Hand zum Suizid, lasse sich die Tötung auf Verlangen mittelfristig nicht aufhalten: Diese Entwicklung zeige sich in allen Ländern, in denen Beihilfe zum Suizid als erster Schritt erlaubt worden ist, warnte Lackner.

Schließlich rief der Bischofskonferenz-Vorsitzende auch auf, "sich der Not von Flüchtenden nicht zu verweigern". "Wenn 80 Millionen Menschen auf der Flucht sind, dann wird man das an Grenzen in Zukunft nicht aufhalten können", sagte Lackner unter anderem mit Blick auf die Lage auf dem Balkan. Hier sei die Staatengemeinschaft gefordert und "selbstredend die Kirchen und die Gesellschaft insgesamt, wie auch jeder einzelne", betonte Lackner.