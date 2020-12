Salzburger Ex-Kommunalpolitiker schoss mit CO2-Waffe: Geldbuße

Stahl- und Farbkugeln beschädigten im November 2019 Nachbarhaus und geparktes Auto - Strafverfahren im Rahmen einer Diversion eingestellt - Nicht rechtskräftig

Ein Ex-Kommunalpolitiker aus dem Flachgau ist am Mittwoch wegen Sachbeschädigung und Verstoßes gegen ein Waffenverbot in Salzburg vor Gericht gestanden. Der geständige 58-Jährige schoss im November 2019 mit einer CO2-Waffe auf ein Nachbarhaus und auf ein geparktes Auto. Das Strafverfahren wurde im Rahmen einer Diversion nicht rechtskräftig eingestellt. Der Beschuldigte bezahlte noch während des Prozesses die auferlegte Geldbuße von 1.200 Euro und 290 Euro an den Pkw-Besitzer.

Laut Strafantrag wurden durch die Schüsse die Scheibe eines Badezimmerfensters und der Fensterrahmen des Nachbarhauses getroffen. Die Stahl- und Farbkugeln haben weiters einen Audi, der vor einem anderen Nachbarhaus abgestellt war, an der Karossiere und der Front- und Seitenscheibe beschädigt. Die Schadenshöhe belief sich auf rund 5.000 Euro. Die Versicherung des Wageninhabers hatte die Reparaturkosten in Höhe von 4.720 Euro bereits bezahlt. Der noch offene Selbstbehalt von 290 Euro wurde heute beglichen.

Der ehemalige freiheitliche Kommunalpolitiker ist bisher unbescholten. Bei dem Prozess am Landesgericht Salzburg hatte er nicht mehr viel zu sagen. Ja, er bekenne sich schuldig, antwortete er auf die Frage der Richterin. Die Beweise lagen am Tisch, es war alles geklärt. Zur Einbeziehung der Waffen samt Munition zeigte sich der 58-Jährige einverstanden.

Unter dem Einfluss von Alkohol und eines damals psychotischen Zustandes sei es zu dem "einmaligen Ausrutscher" im Leben des Mannes gekommen, sagte Verteidiger Michael Hofer. Nach dem Vorfall sei der Beschuldigte in der Christian-Doppler-Klinik betreut worden. Er befinde sich derzeit aus eigenem Antrieb in psychiatrischer Behandlung. Laut dem gerichtlich beeideten Sachverständigen war der Angeklagte zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig. Der Verteidiger sprach heute von einer "verminderten" Zurechnungsfähigkeit.

Die Diversion ist deshalb noch nicht rechtskräftig, weil die Vertreterin der Staatsanwaltschaft Salzburg keine Erklärung dazu abgegeben hat. Eine nachweisbare Gefährdung von Personen habe es damals nicht gegeben, hatte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft nach Einbringung des Strafantrages im APA-Gespräch Anfang November erklärt. Es habe sich keine Person in dem Schussfeld aufgehalten. Da aber gegen den Mann wegen eines Vorfalls im Sommer 2019 ein Waffenverbot ausgesprochen worden war, musste er sich auch wegen unerlaubten Besitzes einer Waffe vor Gericht verantworten.

Ein weiteres Ermittlungsverfahren ist gegen den Beschuldigten im Jänner 2020 eingestellt worden. Es ging um den Aufsehen erregenden Vorfall im Sommer 2019. Der Flachgauer soll in betrunkenem Zustand vom Balkon seiner Wohnung 29 Schüsse in seinen Garten abgegeben haben. Den Erhebungen zufolge stellte er sich die Gesichter von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz vor und schoss in die Sträucher. Angeblich hat der Mann aus Wut über die Absetzung von Innenminister Herbert Kickl und eines Pfarrers geschossen.

Der Vorfall löste einen Polizeieinsatz mit Unterstützung der Cobra aus. Der Flachgauer wurde nach dem Vorfall von der Partei ausgeschlossen. Im August 2019 legte er sein Mandat in der Gemeindevertretung zurück. Die Staatsanwaltschaft Salzburg leitete Ermittlungen gegen den Mann wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit ein. Die Einstellung des Strafverfahrens sei deshalb erfolgt, "weil keine konkrete Personengefährdung vorlag". Es seien auch keine fremden Sachen beschädigt worden.