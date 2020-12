Salzburger Festspiele 2021 - Die Premieren

Mozarts "Don Giovanni" in Castellucci-Deutung als erste Opernpremiere - Insgesamt 168 Aufführungen zwischen 17. Juli und 31. August angesetzt

Die Salzburger Festspiele 2021 dauern von 17. Juli bis 31. August. Geboten werden 168 Aufführungen in 46 Tagen an 17 Spielstätten, darunter 31 Vorstellungen in der Oper und 44 Vorstellungen im Schauspiel sowie 93 Konzerte. Hinzu kommen weitere 62 Aufführungen im Jugendprogramm an 30 Spielstätten von Mai bis August sowie 5 partizipative Projekte mit Kindern und Jugendlichen. Im Folgenden die Premieren der Salzburger Festspiele 2021:

OPER

Werk Regie Dirigent/Orch Ort Premiere ester Wolfgang Romeo Teodor Großes 26. Juli. Amadeus Castellucci Currentzis/mu Festspielhaus Mozart: "Don sicAeterna Giovanni" Orchestra Richard Krzysztof Franz Felsenreitsch WA 27. Juli Strauss: Warlikowski Welser-Möst/W ule "Elektra" iener Philharmonike r Georg Robert Carsen Gianluca Haus für WA 4. August Friedrich Capuano/Les Mozart Händel: "Il Musiciens du Trionfo Del Prince-Monaco Tempo E Del Disinganno" Wolfgang Christof Loy Joana Großes WA 6. August Amadeus Mallwitz/Wien Festspielhaus Mozart: "Cosi er Fan Tutte" Philharmonike r Luigi Nono: Jan Lauwers Ingo Felsenreitsch 15. August "Intolleranza Metzmacher/Wi ule 1960" ener Philharmonike r Giacomo Michael Marco Großes 21. August Puccini: Sturminger Armiliato/Wie Festspielhaus "Tosca" ner Philharmonike r (Übernahme von den Osterfestspie len) KONZERTANTE OPER Morton Ilan Kollegienkirc 13. August Feldman: Volkov/RSO he "Neither" Hector Alain Großes 22. August Berlioz: "La Altinoglu/Wie Festspielhaus Damnation De ner Faust" Philharmonike r

SCHAUSPIEL

Werk Regie Ort Premiere Hugo von Hofmannsthal: Michael Sturminger Domplatz 17. Juli "Jedermann" Nach William Shakespeare Karin Henkel Perner-Insel 25. Juli mit Texten von Tom Lanoye: "Richard The Kid & The King" Hugo von Hofmannsthal: Jossi Wieler Landestheater 7. August "Das Bergwerk zu Falun" Friedrich Schiller: Martin Kusej Perner-Insel 14. August "Maria Stuart"

(S E R V I C E - www.salzburgerfestspiele.at)