Salzburger Imlauer-Gruppe kauft Hotel Schloss Pichlarn

100 Mitarbeiter des Hotels werden ab 1. Jänner 2021 mit übernommen - Über Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart

Das Hotel Schloss Pichlarn in Aigen im Ennstal in der Steiermark bekommt ab 1. Jänner 2021 mit der Salzburger Imlauer Hotel- und Restaurant-Gruppe einen neuen Eigentümer. Verkäufer ist die Blue Lion GmbH, die der Münchener Familie Schörghuber gehört. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, wie eine Sprecherin der Imlauer-Gruppe auf APA-Anfrage erklärte.

Das Salzburger Unternehmen wird Hotel Schloss Pichlarn mit der bestehenden Betriebsgesellschaft und den 100 Mitarbeitern übernehmen, hieß es in einer Aussendung der Imlauer-Gruppe. Aktuell zählen vier Hotels in Salzburg und zwei Hotels in Wien samt Gastronomie zu den Imlauer Hotels & Restaurants.

Der Salzburger Hotelier Georg Imlauer will im Hotel Schloss Pichlarn wie in allen Häusern des Unternehmens verstärkt auf Regionalität und Nachhaltigkeit setzen, etwa durch die Zusammenarbeit mit regionalen Partnern vor Ort. "Das Anwesen bietet genügend Platz, um künftig eventuell sogar ein eigenes Landgut mit Landwirtschaft zu betreiben und den Gästen selbst hergestellte Produkte zum Mitnehmen anzubieten", erklärte er.

Um den Kauf von Schloss Pichlarn zu finanzieren, hat Imlauer zwei Immobilien im zweiten Bezirk in Wien verkauft, die er ursprünglich zu Seminarräumlichkeiten umgestalten wollte. Doch aufgrund der Corona-Krise habe er diesen Plan verworfen und investiere nun in die Landhotellerie, um eine breitere Risikostreuung für die Zukunft zu bekommen, erläuterte die Unternehmenssprecherin. Die Stadthotellerie habe es in Krisenzeiten immer am meisten getroffen. Landhotels seien krisenfester, weil die Menschen in ihrer Freizeit gerne Erholung in der Natur suchen. Das Hotel Schloss Pichlarn, das als Fünf-Sterne-Hotel weitergeführt werde, biete mit einer Gesamtfläche von 68 Hektar den Erholungssuchenden viel Platz.

Die Imlauer-Gruppe beschäftigt aktuell 250 Mitarbeiter und bildet verstärkt Lehrlinge aus.