Salzburger Kunstverein widmet sich 2021 der Verunsicherung

Individueller und kollektiver Blick auf schwierige Fragen – Eliott Mickleburgh erhält SpallArt-Preis 2021

Unsere Gesellschaft ist derzeit von Unsicherheit und Ungewissheit geprägt. Diese Stimmungslage greift der Salzburger Kunstverein in seinem Programm für das Jahr 2021 auf. "Wir wollen einen gemeinsamen Blick auf die Verunsicherung werfen, individuell und kollektiv", sagte Seamus Kealy, Direktor des Salzburger Kunstvereins, am Freitag bei einer Online-Präsentation der kommenden Ausstellungen.

"Wir versuchen mit unserem Programm, ein wenig von dieser Verunsicherung aufzugreifen. Anstatt vorzugeben, Antworten zu haben, spiegeln unsere Ausstellungen diese schwierigen Fragen,", kündigte Kealy an. Den Auftakt macht die Ausstellung "Line as Thought, Lines as Universe", die von Zeichnungen der rumänischen Künstlerin Alina Popa inspiriert wurde. Popa hat während einer Krankheit bis zu ihrem Tod im Jahr 2019 eine Fülle von berührenden Werken geschaffen, die sich mit ihrer Situation auseinandersetzen. Die Ausstellung stellt Popas Werke in den Kontext von Zeichnungen von zwölf weiteren Künstlern. Sie spüren alle den Möglichkeiten der Zeichnung nach, unaussprechbare Dinge sichtbar zu machen, meinte Kealy, der die Schau gemeinsam mit Nikolaus Gansterer kuratiert hat.

Neues gibt es im Frühjahr zu entdecken: Tatjana Danneberg, Jahrgang 1991, zeigt in ihrer ersten institutionellen Einzelausstellung Gemälde und Skulpturen. Die gebürtige Österreicherin, die derzeit in Warschau lebt und arbeitet, mischt großformatige Malerei oft mit fotografischen Verfahren. Im Sommer folgen eine umfassende Präsentation des in Lissabon lebenden Amerikaners Gabriel Abrantes im Großen Saal und Arbeiten von Daniela Zeilinger im Kabinett.

Der Herbst steht im Zeichen des Kinos: "Film as Muse" nennt sich der Titel einer Schau, die von berühmten Filmsequenzen inspirierte Arbeiten verschiedener zeitgenössischer Künstler zeigt. Gleichzeitig wird der amerikanische Fotograf Eliott Mickleburgh seine Werke vorstellen. Er erhält den Salzburger SpallArt-Preis 2021, eine neue, mit 4.000 Euro dotierte Auszeichnung für herausragende Leistungen in der zeitgenössischen Fotografie. Den Abschluss bildet wie immer die Jahresausstellung mit Arbeiten von Mitgliedern des Salzburger Kunstvereins.

Trotz Corona herrscht im Salzburger Kunstverein Zuversicht, dass beliebte Formate wie das Sunset-Kino oder Vermittlungsprogramme in den kommenden Monaten stattfinden werden. "In der Zeit der Isolation ist uns bewusst geworden, was wir am meisten vermissen: persönliche Kontakte und die Begegnung und Auseinandersetzung mit Kunst", sagte Gerda Ridler, die neue Präsidentin des Salzburger Kunstvereins. Sie freut sich auf die Wiedereröffnung des Künstlerhauses am kommenden Montag. Die schwierige Zeit der Coronaschließungen habe man dank der Unterstützung der Fördergeber gut überstanden. Ihr ist es ein Anliegen, den Status des Salzburger Kunstvereins und des Künstlerhauses als wichtigen Ort für Produktion, Präsentation und Vermittlung von zeitgenössischer Kunst in Salzburg stärken.

Durch die Schließungen sank die Besucherzahl im Kunstverein von rund 14.000 im Jahr 2019 auf rund 7.500 im vergangenen Jahr. Im Online-Bereich komme die "Members Zone" beim Publikum gut an, hieß es beim Kunstverein. Dabei werden zwei Mal pro Woche aktuelle Werke von Mitgliedern des Kunstvereins auf Social Media vorgestellt.

(S E R V I C E - www.salzburger-kunstverein.at)