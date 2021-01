Salzburger soll 126 "Nazi"-Dateien weitergeleitet - Schuldspruch

Laut Anklage Bilder und Videos per WhatsApp an mehrere Personen verschickt - 39-Jähriger erhielt 18 Monate auf Bewährung - Rechtskräftig

Ein 39-jähriger Salzburger ist am Dienstag bei einem Prozess am Landesgericht Salzburg wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung nach dem Verbotsgesetz 3g schuldig gesprochen worden. Er wurde zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 18 Monaten rechtskräftig verurteilt. Der bisher unbescholtene Mann hat laut Anklage per WhatsApp 126 einschlägige Bilder und Videos an sieben Personen und eine WhatsApp-Gruppe weitergeleitet.

Der aus dem Tennengau stammende Beschuldigte räumte zu Beginn der Verhandlung zwar ein, dass er die einschlägigen WhatsApp-Nachrichten innerhalb von dreieinhalb Jahren bis 2019 weitergeschickt hat. Er sei aber kein "Nazi", deshalb bekenne er sich nicht schuldig, erklärte er vor dem Geschworenengericht. "Ich habe mir nichts dabei gedacht. Es war eine Dummheit." Zu sehen waren etwa menschliche Leichen, die am Boden lagen, daneben ein Wehrmachtssoldat, der eine Schusswaffe auf die Toten richtet. "Asylantrag abgelehnt", lautete der Text dazu.